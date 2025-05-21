¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¿ô¡¹¤Îµ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿YOASOBI¤ÎÂè1ÃÆ³Ú¶Ê¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä²÷µóÃ£À®¡ª YOASOBI¤¬¡¢2019Ç¯12·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤¬¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ãー¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô12²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ ¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤Ï¡¢YOASOBI¤¬2019Ç¯11·î¤ËMV¤ò¸ø³«¡¢¤½¤Î¸å12·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿YOASOBI¤ÎÂè1ÃÆ³Ú¶Ê¡£À±ÌîÉñÌë¤Î¾®Àâ¡Ø¥¿¥Ê¥È