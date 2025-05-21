¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó24-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢¼ó°Ì¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Û¤«¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¢¥â¥Ê¥³¤¬Íèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ËÅì½ãÌé¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï16°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥á¥¹¤È¤Î1Éô¡¦2ÉôÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤À¤¬¡¢°ËÅì¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤­¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øsquawka¡Ù¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Î¥Ù¥¹¥È10¤òÈ¯É½¤·