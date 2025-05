Googleが画像生成AI「Imagen 4」を日本時間の2025年5月21日に発表しました。Imagen - Google DeepMindhttps://deepmind.google/models/imagen/Imagen 4 Model Card - Imagen-4-Model-Card.pdf(PDFファイル)https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Model-Cards/Imagen-4-Model-Card.pdfFuel your creativity with new generative media models and toolshttps://blog.google/technology/ai/generative-media-models-io-2025