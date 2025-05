近年はAIがさまざまな分野に広く普及しており、仕事の一部をAIが肩代わりするようになった一方、AIに仕事が奪われるのではないかという懸念も強まっています。海外メディアのBloombergが、異なる業界で働く8人のアメリカ人労働者に対して、「AIの登場で仕事がどう変化したのか?」をインタビューした内容を公開しました。How AI Is Changing American Jobs, From Teachers to Nurses - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/fe