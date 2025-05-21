2025Ç¯5·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ï¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡×ÆÃ½¸¡£¤½¤³¤ÇÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¶áÆ£°¼»Ò¶µ¼ø¤«¤é´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢2024Ç¯10·î21Æü¤Îµ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤¿¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤Ï¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤Ç30Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é50ÂåÁ°È¾¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤âÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¶áÆ£¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Ø