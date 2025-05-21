¸òÄÌÉôÌç¤òÃæ¿´¤ËÊâ¤ó¤À¡£2019Ç¯6·î¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤Æ10¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¤Ï¸©·ÙËÜÉô¤Î¸òÄÌÁÜºº²Ý¼¡ÀÊ¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤Ë2Ç¯½Ð¸þ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤äÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ë¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÉáµÚ¤ä²£ÃÇÊâÆ»Á°¤ÎÄä»ßÎ¨¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¸òÄÌÀ¯ºö¤ÎÃæ¿´¤Ç³Ø¤Ó¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸©¤ò¸«¤ë´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£´É³í¤¹¤ëÈ¬È¨À¾¶è¤Ï¡¢ËÌ¶å½£¤ÎÉûÅÔ¿´