¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/20¡Û¥À¥ó¥¹No.1·èÄêÀï¡ÖTHE DANCE DAY¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢5·î20Æü19»þ56Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢TVer¤Ë¤ÆKing ¡õ Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢Travis Japan¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤é¤Î¥À¥ó¥¹²òÀâÉÕ¤­¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÎÞ¡Ö¤³¤ó¤ÊÌµÎÏ´¶¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¢¡¡ÖTHE DANCE DAY¡×¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼14ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã