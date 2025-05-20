¿¹¸ýÇî»Ò¤¬6·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØGUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á (¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó)¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ1991Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿¹¸ýÇî»Ò¤Î³Ú¶Ê¡£±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤òNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã