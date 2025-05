【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■オリジナルに加え、バンドバージョン、ローファイリミックス、ディスコリミックスなどバラエティに富んだトラックがラインナップ! BTSのJINが、2ndソロアルバム『Echo』のタイトル曲「Don’t Say You Love Me」のリミックス集を5月20日13時に配信リリースした。 『Don’t Say You Love Me(Remixes)』と題された本作には、オリジナルバージョンとそのイン