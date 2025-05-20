¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤¬20Æü¡¢¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸åÂ³ÈÖÁÈ¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ49Ê¬¡Ë¤È¤ÎÈÖÁÈ¤Þ¤¿¤®¤Ç¡¢TBS°æ¾åµ®Çî¡Ê40¡Ë½Ð¿åËã°á¡Ê41¡ËÎ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é½¢¿²»þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î°·¤¤¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤¿¡£½Ð¿å¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤òÆ³¤¯ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡Ö¿²¤ë»þ¤Ë¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¥ó¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢iPad¤ò¿²¼¼¤Î