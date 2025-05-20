¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¸«¾å¤²¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â½÷Í¥¤ÎµÈÌøºéÎÉ¡Ê21¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥®¥ã¥ë°áÁõ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£µÈÌø¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¸«¾å¤²¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËÅº¤¨¤Æ¡ÖHANA¤ËÆ´¤ì¤¿¤À¤±¡×¤È¤Ò¤È¸À¤À¤±Åê¹Æ¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ë»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿µÈÌøºéÎÉ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkiryusakur