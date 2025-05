国際連合(国連)が採択したオープンソースに関するガイドライン「国連オープンソース原則」に、フランス政府が中央政府として初めて支持を表明しました。フランス政府が支持を表明するのと同時に、クリエイティブ・コモンズやメルセデス・ベンツ・グループなど19の組織も国連オープンソース原則に賛同しています。 Post by @codegouvfr@social.numerique.gouv.fr View on Mastodon France Becomes First Government to Endorse