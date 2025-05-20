¶½Ûñ¿µ»°¤¬Áª¤ÖÂÐÀï¤·¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿DF¥È¥Ã¥×10ºò¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶½Ûñ¿µ»°»á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤­¤¿¤Ê¤«¤Ç·ù¤À¤Ã¤¿DF¤ò10¿Íµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£FW¤òº¤¤é¤»¤ëÍ¥½¨¤ÊDF¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Á°ÊÔ¡Ö¶½Ûñ¿µ»°¤¬Áª¤ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÎòÂåFW¥È¥Ã¥×10¡×¡ä¡äºòÇ¯±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç°úÂà¤·¤¿¶½Ûñ¿µ»°»á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç·ù¤À¤Ã¤¿DF¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ photo by Getty Images¡ÚÆ°²è¡Û¢­¢­¢­¡ÚÀäÌ¯¤Êµ÷