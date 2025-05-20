Ê¸²½ÊüÁ÷ã·Æ£À¶¿Í¼ÒÄ¹¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊFMH¡Ë¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÌò°÷¿Í»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°´Ñ¾å¤ÏÈó¾ï¤ËÀ°¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£FMH°Æ¤Ï¡¢Âç³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡×¤¬Äó°Æ¤·¤¿¼èÄùÌò¸õÊä12¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸µ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¼ÒÄ¹ÂôÅÄµ®»Ê»á¤é4¿Í¤ò¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¸õÊä¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£ã·Æ£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼èÄùÌò²ñ¤ò¥³¥ó