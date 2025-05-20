Í½Áª¤Ç¤ÎÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï³ÑÅÄ¼«¿È¤âÈáÄË¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿(C)Getty Images¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢F1Âè7Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP·è¾¡¤Ç10°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸ø¼°Í½Áª¤Ç¤Ï¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾ò·ï¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤êÈ´¤¯¤Ê¤É»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°