Áªµó½¸²ñ¤ÇÏÃ¤¹¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¡á£²·î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¼óÅÔ·÷/Eloisa Lopez/Reuters/File¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¡Ê£¸£°¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¡¦ÆîÉô¥À¥Ð¥ª¤Î»ÔÄ¹Áª¤òÂçº¹¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥É¥¥¥Æ¥ë¥Æ»á¤Ï¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸½ºß¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Î¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ê£É£Ã£Ã¡Ë¤Ë¹´ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÄ¹¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¡££É£Ã£Ã¤Î¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢