さくら情報システムは、コムチュアが提供するERP(統合基幹業務システム)購買テンプレート「ProFront for Biz∫(プロフロント フォー ビズインテグラル)」を活用したERP購買ソリューションの提供を開始します。 さくら情報システム「ProFront for Biz∫」 さくら情報システムは、コムチュアが提供するERP(統合基幹業務システム)購買テンプレート「ProFront for Biz∫(プロフロント フォー ビズインテグラル)」を活用したE