「チェダーモンテクリストサンド」ホテルニューグランドは、カフェ併設店舗であるホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店」において、6月8日から、毎週日曜・20食限定のカフェメニュー「チェダーモンテクリストサンド」を販売する。ふわふわのフレンチトーストにベーコンとチーズを挟み焼き上げたホテル朝食で人気のモンテクリストサンドに、濃厚で風味豊かなチェダーチーズを纏わせた、S.Weil by HOTEL NEW G