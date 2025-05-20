スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%B1%9F%E5%8E%9F%E5%95%93%E4%B9%8B%20%E3%81%8A%E3%81%A8%E8%AA%9E%E3%82%8A5月18日（日）の放送では、リスナーから届いたさまざまな相談に、江原がアドバイスを送りました。江原啓之＜リスナーからの相談＞息子は今
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