歌手ジェジュンが新しいEP『Beauty in Chaos』をリリースした。【写真】ジェジュンの“美麗横顔”にファン騒然「『Rock star in my life』という言葉が1番気に入った。皆何か希望を持って夢を見るとき、最も大きな目標に向かって努力するでしょう。『最高のロックスターは自分だ』と考えながら生きていこうとしている」かなり真剣だった。ユーモアとウィットに富んだ会話を続けるなかでも、ジェジュンはロックについては本気だった