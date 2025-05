Microsoftが、Linuxカーネルを仮想マシン内で実行するためのシステムである「Windows Subsystem for Linux(WSL)」をオープンソース化し、ソースコードをGitHubに公開したことを、2025年5月20日に開催したイベント「Microsoft Build 2025」で発表しました。The Windows Subsystem for Linux is now open source - Windows Developer Bloghttps://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2025/05/19/the-windows-subsystem-for-linux-is