B¥ê¡¼¥°CS½à·è¾¡Âè3Àï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B1¥ê¡¼¥°¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï19Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊCS¡Ë½à·è¾¡¤ÎÂè3Àï¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë71-82¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÄÌ»»1¾¡2ÇÔ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹Ãæ¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤¬Ç®Àï¸å¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ö¿´¤«¤éÂº·É¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥È¾å¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÀéÍÕ¤ÏÂè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç12ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¸åÈ¾