Image: Louis Vuitton Apple Watch¤òÉ®Æ¬¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âµéµ¡³£¼°»þ·×¤Ï¼ñÌ£À­¤ò¶¯¤á¤ëÊý¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶Ë¤ß¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£2002Ç¯¤Ë¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ëµ¡³£¼°»þ·×¤ÎÊ¬Ìî¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡£»þ·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸åÈ¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»½ÑÎÏ¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¿·ºî