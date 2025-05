Impervaは5月16日(米国時間)、「Beware! A threat actor could steal the titles of your private (and draft) WordPress posts!|Imperva」において、すべてのWordPressサイトに影響を与える可能性のある脆弱性を発見したと報じた。この脆弱性を悪用されると、機密性の高い非公開記事や下書き記事のタイトルが窃取されるリスクがあるという。Beware! A threat actor could steal the titles of your private (and draft) WordPres