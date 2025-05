最高学府における生成AIの使用は微妙な問題で、大学の教授や教員たちはChatGPTで研究が大いにはかどったと報告する一方で、大学生の大半が生成AIを使っていることに衝撃を受けています。こうした中、自分たちにChatGPTを使うなと言っていた教授がAIで授業資料を作っていたとして、アメリカ・ノースイースタン大学の元学生が大学に返金を求めたことが報じられました。College Professors Are Using ChatGPT. Some Students Aren’t