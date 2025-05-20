¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬18Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ®¿Í¼°¤Ç¿¶¤êÂµ¤òÃå¤¿Ä¹½÷2024Ç¯1·î8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¤¤¤Á¤´¤âÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´é¤ä»Ñ¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Æ¤µ¤¨¤â¸ø³«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¶¤êÂµ»Ñ¤ÎÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯5·î11Æü¤Ï¡ÖÊì¤ÎÆü¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤Ä¤âËº¤ì¤Æ¤ë¡£Ì¼¤Ï¤¤¤Ä¤â