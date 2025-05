Aile The Shotaが、約2年ぶりの開催となるオーガナイズドイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」を5月16日(金)にZepp Shinjukuにて開催した。【画像】「Place of Mellow organized by Aile The Shota」の様子(全10枚)本イベントにはAile The Shotaと親交が深いアーティストのidom、dawgss、eillが出演、各アーティストのステージだけでなくAile The Shotaのイベントだからこそのコラボも見所の一つとなった