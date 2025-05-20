新庄監督が掲げる大航海の行方が注目される(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext開幕から好調を維持し、現在パ・リーグ首位の日本ハム。悲願のリーグ優勝へ向け、好調なスタートを切った。選手層も昨年よりさらに厚みを増し、どの選手が出場しても安定した成績を残せるまでに成長している。このまま悲願の優勝へ向け、さらに加速したいところだが、一方で投打ともに不安要素も見受けられる。 【関連記事】「血の入れ替えは大事と考え