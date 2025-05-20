¤¤¤Þ¤äµå³¦¤Î´é¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£(C)Getty ImagesÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÏÀÄÅ·°æ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤¤¤¦¸½µå³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤Î¹­¹ðÅã¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¡¼À­¤â·ó¤Í¤ëÈà¤ò¹«¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3ÀïÏ¢È¯¤Î16¹æ¥¢¡¼¥Á¼ÂºÝ¡¢ÂçÃ«¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¿ô»ú¤¬Ç¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÏ·