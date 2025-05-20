ブライトンの三笘薫は、19日に行われたプレミアリーグ第37節のリヴァプール戦で今季10点目となるゴールを決めた。すでにリーグ優勝を決めているリヴァプール相手に三笘は、後半20分から途中出場すると、その4分後に同点弾をマーク。ブラジル代表守護神アリソンが弾いたボールを左足のボレーで叩き込んだ。元アーセナルFWアラン・スミスは『Sky Sports』でこう称賛していた。「三笘薫は本当に才能がある。パスを出して、進み続ける