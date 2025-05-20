ニューヨーク証券取引所（AP＝共同）【ニューヨーク共同】週明け19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前週末比137.33ドル高の4万2792.07ドルで取引を終えた。米中貿易摩擦緩和への期待で相場が上昇基調となる中、米長期金利が上昇して売り注文が先行したものの、買い優勢に転じた。朝方は、米ムーディーズ・レーティングスが前週末に米国の信用格付けを最上位から1段階引き下げたことを受けて米長