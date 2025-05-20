新名神高速で乗用車が逆走し4人が軽傷を負った事故で、警察は当て逃げの疑いでペルー国籍の男を逮捕しました。逮捕されたのは、滋賀・長浜市に住むペルー国籍の会社員、ロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス容疑者（34）です。18日午前11時ごろ、三重・亀山市の新名神高速・下り線を逆走し、車2台と衝突したまま逃走した当て逃げの疑いが持たれていて、調べに対し、逆走したことは認めた上で「1台にしか当たっていない」という趣旨