5月19日（月）の大井競馬第2レース（3歳十四・十五、ダ1400m）で、TCK所属の杉山海波騎手が悲願の初勝利を手にした。騎乗したのはルーシーノワール（村上頼章厩舎）。単勝1番人気に支持された馬を見事な手綱さばきで導き、デビュー40戦目での白星となった。ルーキー遠藤汰月騎手 JRA初勝利「一歩ずつ成長していきたい」杉山騎手は静岡県出身の19歳。4月1日に騎手免許を取得し、岡野尚光厩舎に所属。デビュー戦は4月14日の大井