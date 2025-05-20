北海道帯広市の帯広競馬場で開催されている「ばんえい十勝」で、人気アニメ『範馬刃牙』とのコラボイベントが5月26日に行われる。もともと4月に実施予定だったが、延期を経てついに開催日が決定した。イベント当日は、第1レースから最終の第11レースまで、すべてに『刃牙』にちなんだタイトルが冠される。レース名には「地上最強の馬力対決」や「俺だけのマッハッ杯」、「わたしは一向にかまわんッ杯」など、作品ファンにはお