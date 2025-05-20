アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が19日、電話会談を行いました。プーチン氏は、ウクライナでの停戦には「適切な合意が必要」だと述べ、即時停戦の受け入れは依然として応じない構えです。ロシアプーチン大統領「露は将来の平和条約締結に関する覚書をウクライナ側へ提案し、協力する用意があると米の（トランプ）大統領と合意した」プーチン大統領は19日、トランプ大統領との電話会談後、記者団の取材に応じ、