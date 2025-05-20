カフェのラテメニューやスーパーマーケットのドリンクコーナーでも、すっかりおなじみになったアーモンドミルク。日本に上陸してから10年以上が経ち、今やコンビニでも手軽に買えるほど私たちの生活に浸透しています。最近では、コーヒーや紅茶と合わせたドリンクだけでなく、料理やスイーツの素材としても使われるなど、アレンジの幅も広がっています。そんなア