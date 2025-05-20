自治体と社会福祉協議会、企業などが連携し災害対応や被災地の復旧・復興の進め方を考えるセミナーが28日、福岡市博多区の県吉塚合同庁舎で開かれる。災害支援ふくおか広域ネットワーク（Fネット）の担当者が「多様な主体の連携による被災者支援の必要性」と題して講演。その後のパネル討論では、2023年の記録的大雨で被災した広川町、同町社協、エフコープ生活協同組合の担当者が「被災者支援〜広川町でのつながり〜」をテー