航空自衛隊のT4練習機が愛知県犬山市の農業用ため池に墜落した。事故原因を究明し、再発防止策を徹底しなければならない。練習機は所属する新田原基地（宮崎県）に向けて小牧基地（愛知県）を離陸し、やがてレーダーから消えた。小牧基地からため池までは10キロほどの距離である。搭乗していたのは1等空尉と2等空尉の2人で、現場からヘルメットや座席、エンジンとみられる物のほか、搭乗員と思われる体の一部が見つかった。