9月に全国公開される映画「オオムタアツシの青春」の制作が進む中、オーディションで選ばれた市民ら出演者や出資者など関係者向け試写が15日、福岡県大牟田市岬町のセントラルシネマ大牟田であった。約200人が集まり、フィルムの中で異なって映る日常風景や心温まる物語を楽しんだ。映画は、失意の底にある男女の若者2人と高齢男性が、糖尿病を患いながらも前向きに生きる少女との出会いから結び付き、新たな生き方を見つける