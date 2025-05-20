北九州市は、自治会や民間事業者、学校法人などを対象に、防犯カメラ設置費の補助金の申請を受け付けている。9月30日まで。昨年12月に小倉南区のファストフード店で中学生が殺傷された事件を受け、本年度は予算額を昨年度の約1・6倍に当たる約2200万円に拡大した。対象となるのは、防犯カメラの購入や設置工事、撮影を示す看板設置にかかる費用。自治会などの住民組織には、経費の4分の3以内（1台につき上限30万円）を補助。