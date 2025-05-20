福岡県糸島市志摩御床の引津小の保護者ら7人でつくる「引津おはなしかたつむりの会」は、平和の尊さなどを伝える絵本や紙芝居の読み聞かせを開いた。1、2、6年生を対象に、同小の図書館で今月12日に実施。修学旅行で長崎県を訪れる6年生約40人には、平凡な日常を奪う戦争を描写した絵本「白いなす」、戦中に特攻した若者と小学生の交流を描いた絵本「すみれ島」など4作品を朗読した。児童の一人は「本によって内容が違う。も