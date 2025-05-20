長崎県平戸市長選（10月12日告示、同19日投開票）に、新人で市議の山内貴史氏（47）が19日、無所属で立候補する意向を表明した。山内氏は、市内で開いた記者会見で「多くの市民の要請を受けた。平戸愛を前面に掲げ、議会で身に付けた総合力を生かしたい」と強調。現市政のトップセールスによる業績を評価しつつも「市民の声を聞き、変えるべきところは変えていきたい。女性が働ける場所を提供し、人口減対策の一助としたい」と