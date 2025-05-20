熊本県の木村敬知事は、国が計画する川辺川の流水型ダム建設予定地がある相良村を訪れ、2023年から進める県の振興策の現状を吉松啓一村長や村議らに説明した。県は25年度一般会計当初予算に、過去3年で最大の14億5千万円を確保したという。20年の熊本豪雨後、県は流水型ダム容認に転換。ダム整備に伴い、村の提案を受け入れ、全190項目、事業総額112億円の振興策を提示している。13日に村総合体育館で開かれた説明会には、県