【MLB】ドジャース4-6エンゼルス（5月18日・日本時間5月19日）【映像】大谷のとんでもない足に“投手ドン引き”5月18日（日本時間5月19日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対ロサンゼルス・エンゼルスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“足”に、相手守備陣が翻弄された場面が話題となっている。1-4、ドジャース3点のビハインドで迎えた7階裏・ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で打席に立った1番・大谷