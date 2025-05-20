大阪市で４４階建てのタワーマンションの高層階から転落した男性が、下にいた男性に直撃し、２人とも死亡する事件が発生した。１９日午前１１時２５分ごろ、大阪市北区のタワーマンションの４３階に住む男性（７０）が何らかの理由で転落し、下の路上を自転車で走行していた男性に直撃した。防犯カメラの映像では、高層階の屋外テラスから、自ら飛び降りたように見えるという。２人は搬送されたが、いずれも死亡した。巻き込