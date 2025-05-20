”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kidsが、日本で初となるスタジアム公演を開催した。【画像】Stray Kids、日本初のスタジアム公演（全20枚）一昨年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録、昨年12月に発売した韓国アルバム『合（HOP）』では、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」6作連続初登場1位という全世界のアーテ