ドル円、下げ渋るも１４５円台では上値重い米格下げは特に驚くべきことではないとの見解も＝ＮＹ為替概況 きょうの為替市場はドル売りが優勢となる中、ドル円も一時１４４．６５円付近に下落する場面が見られたが、ＮＹ時間に入ると下げ渋っている。ただ、１４５円台に入ると戻り待ちの売りオーダーも観測され上値は重い印象。 先週末の金曜日の終了間際に、ムーディーズが米国を格下げしたこ