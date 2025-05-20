グランドセイコーが世界で存在感を高めるきっかけとなった｢雪白｣文字盤を搭載したモデル。この｢白｣を具現化した中心人物はセイコーエプソンの職人だ（記者撮影）2025年4月、スイス・ジュネーブで開催された世界最大級の高級時計展示会「Watches and Wonders」。パテック フィリップやロレックスなど名門ブランドが並ぶなか、アジアから唯一出展したのが、セイコーウオッチの最高級ブランド「グランドセイコー」だ。水晶を模したオ