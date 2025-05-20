『星つなぎのエリオ』で日本版声優を務める川原瑛都と佐藤大空 ©2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.Real Sound

「星つなぎのエリオ」声優決定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 映画「星つなぎのエリオ」の日本版声優に川原瑛都と佐藤大空が決定した
  • アフレコ映像も公開されており、かわいらしさ溢れる映像となっている
  • 一方の佐藤は「声の調整が難しかったです」と少々苦戦したことを明かした
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