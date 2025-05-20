人に好かれるも嫌われるも、真意が伝わるも伝わらないも、一目置かれるも軽く見られるも、すべては使う言葉次第。クイズに挑んで、ワンランク上の「大人の言い換え力」を身につけましょう！（クイズ制作／石原壮一郎）クイズ育休が終わって久しぶりに出勤してきた同僚が、おずおずと「長く休んでご迷惑おかけしてすみませんでした」と言ってきた。もちろん、恐縮する必要も謝る必要もまったくない。かといって「そんなこと言う